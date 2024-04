Datum 26. März 2024

Bei der ausgesprochen gut besuchten Ausstellung einer umfassenden Auswahl aus dem Gemälden, Zeichnungen, Tapisserien und Teppichen Roy Lichtensteins in der Wiener Albertina waren wir zum Anschluss auch noch in der Fotoausstellung mit grossformatigen, detailreichen US-Szenen von Joel Sternfeld und in der quietschbunten Pfeilerhalle mit Farbborgien von Katharina Grosse.